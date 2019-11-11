2019-11-11T17:37:21+03:00
Общество

Владимирский студент вошел в число победителей Межрегионального фестиваля кулинарного искусства

Евгений Карпов стал вторым в номинации «Конкурс официантов»
Елена Масленникова
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Евгений Карпов стал победителем в номинации "Конкурс официантов"Евгений Карпов стал победителем в номинации "Конкурс официантов"Фото: Администрация Владимирской области
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11 Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства прошел 7 ноября на тему: «Весь мир- театр». В рамках конкурса в трех номинациях «Поварское искусство», «Кондитерское искусство» и «Конкурс официантов» состязались 38 студентов из 22 профессиональных образовательных организаций из Владимирской, Кировской, Московской и Нижегородской областей. 33 регион представляли учащиеся владимирского экономико-технологического колледжа, муромского индустриального колледжа и никологорского аграрно-промышленного колледжа. Учащийся владимирского экономико-технологического колледжа Евгений Карпов занял 2 место в номинации « Конкурс официантов». Молодой человек учится по специальности «Организация обслуживания в общественном питании».

ИСТОЧНИК KP.RU

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