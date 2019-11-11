Участниками фестиваля скандинавской ходьбы во Владимире стали 500 человек

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-11T15:39:51+03:00

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10 ноября во Владимире, на Соборной площади и в парке имени Пушкина, состоялся фестиваль здоровья и северной (скандинавской) ходьбы "Ходи, Россия!" В нём приняли участие губернатор Владимир Сипягин, руководитель добровольного физкультурного союза, выдающаяся российская фигуристка, двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Специальным гостем праздника стал основоположник скандинавской ходьбы Марко Кантанева, который провел для владимирцев разминку и мастер-класс по технике хождения. В свою очередь Ирина Слуцкая отметила, что этот вид спорта практически не имеет противопоказаний.

Всего в фестивале приняли более 500 жителей областного центра. В рамках прошедшей акции владимирцы смогли ознакомиться с техникой ходьбы, поучаствовать в мастер-классах и получить полезные советы от опытных инструкторов. По итогам мероприятия все участники захода получили памятные медали.

ИСТОЧНИК KP.RU