2019-11-11T11:37:00+03:00
Общество

Владимирским врачам обещают 2 миллиона рублей при трудоустройстве в госучреждения

Новая мера соцподдержки вводится с 1 января 2020 года
Елена Масленникова
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Врачи смогут рассчитывать на единовременную компенсацию в размере 2 миллионов рублей при трудоустройстве в государственные медицинские учреждения с населением свыше 50 тысяч человек. Новая мера начнет действовать с 1 января 2020 и на протяжении всего года. Таким образом, руководство области намерено привлечь в систему регионального здравоохранения терапевтов, педиатров и врачей общей практики. Но есть ограничения по возрасту. Новым медицинским сотрудникам должно быть до 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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