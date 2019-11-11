Владимирским врачам обещают 2 миллиона рублей при трудоустройстве в госучреждения

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-11T11:37:00+03:00

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Врачи смогут рассчитывать на единовременную компенсацию в размере 2 миллионов рублей при трудоустройстве в государственные медицинские учреждения с населением свыше 50 тысяч человек. Новая мера начнет действовать с 1 января 2020 и на протяжении всего года. Таким образом, руководство области намерено привлечь в систему регионального здравоохранения терапевтов, педиатров и врачей общей практики. Но есть ограничения по возрасту. Новым медицинским сотрудникам должно быть до 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU