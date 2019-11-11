2019-11-11T11:04:03+03:00
Общество

ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на VW Caddy

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ВТБ Лизинг и российское представительство марки Volkswagen предоставляет специальные условия для приобретения автомобилей Caddy в лизинг. Выгода может составить до 126 тыс. рублей. Акция действует до конца ноября по территории всей страны, количество автомобилей ограничено.

«Caddy — универсальный коммерческий автомобиль в компактном, но очень вместительном кузове. Мы видим спрос на эти машины. Продажи по ним в нашем портфеле в 2019 г. выросли на 70% в сравнении с показателем прошлого года. Согласно стратегии ВТБ мы стараемся предложить нашим клиентам максимально выгодные условия. Рассчитываем, что запуск данной акции позволит нарастить объемы продаж коммерческих автомобилей данной марки», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

В рамках программы лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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