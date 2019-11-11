Владимирскую область посетит советник австрийского посольства

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-11T11:01:23+03:00

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11 ноября в администрации Владимирской области пройдет рабочая встреча врио вице-губернатора по социальной политике Марины Чекуновой с советником посольства Австрийской республики в РФ по вопросам труда, социальной защиты, здравоохранения и защиты прав потребителей Геро Штуллером. Его визит в регион проходит в рамках деятельности Российско-Австрийской рабочей группы по взаимодействию в социальной сфере, которая работает с 1999 года в составе Смешанной Российско-Австрийской Комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

В трёхдневной программе пребывания во Владимирской области советника Посольства Австрийской Республики в РФ Геро Штуллера запланировано посещение социальных учреждений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU