В Александрове спасателей вызвали тушить настольную электроплитку
Хозяева квартиры установили ее на журнальном столике
Изменить размер текста:
В Александрове в начале четвертого вечера на улице Маяковского в многоэтажке загорелась квартира. 7 спасателей и 3 единицы техники выехали тушить огонь. Оказалось, что хозяева квартиры пытались приготовить пищу на настольной электроплитке, которую они установили на журнальном столике. Но не усмотрели за своим ужином, и столик загорелся. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU