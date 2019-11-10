2019-11-10T18:52:10+03:00
Происшествия

В Александрове спасателей вызвали тушить настольную электроплитку

Хозяева квартиры установили ее на журнальном столике
Елена Масленникова
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В Александрове в начале четвертого вечера на улице Маяковского в многоэтажке загорелась квартира. 7 спасателей и 3 единицы техники выехали тушить огонь. Оказалось, что хозяева квартиры пытались приготовить пищу на настольной электроплитке, которую они установили на журнальном столике. Но не усмотрели за своим ужином, и столик загорелся. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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