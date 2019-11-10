Ковровский бизнесмен на одной из улиц расставил именные бетонные блоки

СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-10T17:01:15+03:00

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История, как жители борются в своем дворе со строительством магазина, появилась на сайте интернет-журнала "Ikovrov". Местный бизнесмен стал возводить постройку на улице Комсомольской во дворе жилого дома №97 на основании договора аренды. Несмотря на то, что местная администрация выдала господину Шишанову А.В. уведомление о расторжении этого договора, а вместе с ним и постановление об отмене разрешения на строительство от 02.10.2019 года, стройка идет полным ходом. Последнее слово за арбитражным судом. А пока борьба жителей и бизнесмена продолжается. Очередная выходка предпринимателя насмешила не только весь Ковров, но и жителей всего региона. Чтобы горожане ему не мешали, он огородил территорию застройки и подъезд к ней бетонными блоками, каждый из которых подписал: "Собственность Шишанова А.В." В итоге бизнесмен занял не только обещанные ему по договору аренды 320 м2, но раза в два больше. Таким образом, предприниматель лишил жильцов парковочных мест и возможности подъехать к дому с улицы Строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU