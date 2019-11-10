Покусанный собакой муромлянин требует в суде компенсации

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-10T14:23:51+03:00

Хозяин собаки уже заплатил штраф за выгул собаки без поводка и намордника

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28 июля 2019 года в Муроме на местного жителя набросилась собака, которая гуляла без намордника и поводка. Она укусила мужчину за правую руку, после чего пострадавший был вынужден обратиться в больницу и пройти длительный курс лечения.

В сентябре 2019 года в соответствии с законом «Об административных правонарушениях во Владимирской области» хозяин пса был признан виновным и заплатил штраф. Но муромлянин решил дополнительно взыскать с него компенсацию за моральный вред. Пострадавший обратился в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU