Муромская школа вошла в сотню лучших учебных заведений России

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-10T13:31:40+03:00

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Муромская средняя школа №3 не только вошла в сотню лучших образовательных учреждений страны, заняв 61 место, но и стала лауреатом-победителем Всероссийского смотра-конкурса "1000 лучших организаций среднего, основного и начального образования". В этом конкурсе принимали участие учебные учреждения со всех российских регионов. В своем проекте муромская школа продемонстрировала все свои инновационные разработки. Всероссийское признание очень даже своевременно для образовательного учреждения - 6 декабря 2019 года школа отметит свой 55-летний юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU