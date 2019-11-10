Владимирская мэрия не готова оплачивать горожанке поврежденный автомобиль

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-10T11:16:06+03:00

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Горожанка обратилась с иском к МКУ "Благоустройство" в Фрунзенский районный суд. В своем заявлении она указала, что рано утром 27 июня 2019 года ее супруг припарковал автомобиль «Мазда СХ-5» под деревом у многоэтажки на улице Токарева. После того, как мужчина вышел из машины, он обнаружил, что на крышу транспортного средства упала ветка. Автомобилю был причинен значительный ущерб, размер которого, по расчетам независимого оценщика, составил 53 500 рублей. Плюсом к этой сумме истица попросила суд взыскать с ответчика еще 10 тысяч рублей за услуги оценщика. Но на заседании представитель муниципального предприятия ходатайствовал о назначении экспертизы, чтобы выяснить, на чьем участке растёт дерево. Производство по делу приостановлено до получения заключения эксперта

ИСТОЧНИК KP.RU