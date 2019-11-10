Владимирский Роспотребнадзор проконсультирует жителей области по вопросам оказания услуг в такси и каршерингу

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-10T09:05:30+03:00

Горячая линия будет работать с 11 по 25 ноября

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Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга (аренда автомобилей) начнет работу с 11 ноября 2019 года. Владимирцы смогут задать свои вопросы и получить консультацию у специалистов владимирского управления Роспотребнадзора с 11 по 25 ноября.

Обращения будут приниматься по телефону горячей линии: 8-800-200-05-45 или 8 (4922) 45-10-70, с 10.00 до 17.15 и в пятницу — с 10.00 до 16.00. Операторы Единого консультационного центра осуществляют круглосуточный прием звонков по телефону: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный)

ИСТОЧНИК KP.RU