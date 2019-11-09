Во Владимире у здания полиции нашли труп мужчины
9 ноября во Владимире буквально в 100 метрах от Октябрьского РОВД было найдено тело 30-летнего мужчины, который находился в розыске. В региональном Следкоме уточняют, что предварительная причина гибели - отравление спиртосодержащей жидкостью.
Мужчина пролежал в заброшенных гаражах в районе улицы Студенческой около отделения полиции несколько дней. О погибшем сообщили местные бездомные, которые думали, что их приятель, который имел с склонность к бродячему образу жизни, перебрал лишнего и просто спит. Но, когда от тела пошел специфический запах, сообщили в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU