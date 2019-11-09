Во Владимире у здания полиции нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 16:54 2019-11-09T16:54:09+03:00

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9 ноября во Владимире буквально в 100 метрах от Октябрьского РОВД было найдено тело 30-летнего мужчины, который находился в розыске. В региональном Следкоме уточняют, что предварительная причина гибели - отравление спиртосодержащей жидкостью.

Мужчина пролежал в заброшенных гаражах в районе улицы Студенческой около отделения полиции несколько дней. О погибшем сообщили местные бездомные, которые думали, что их приятель, который имел с склонность к бродячему образу жизни, перебрал лишнего и просто спит. Но, когда от тела пошел специфический запах, сообщили в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU