Администрация Владимирской области передумала объединять департаменты строительства и ЖКХ
Глава региона прислушался к аргументам представителей стройиндустрии против слияния двух структур
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О решении Губернатора сообщила его пресс-секретарь Ольга Петрова в своем телеграм-канале. Глава Владимирской области прислушался к аргументам представителям Союза строителей, которые обратились к нему с просьбой не проводить слияние двух структур, и отменил решение об объединении двух департаментов - строительства и ЖКХ.
«Как подчеркнул губернатор, в своей работе он всегда учитывал и будет учитывать аргументированную (!) позицию общественности». - подчеркнула Ольга Петрова.
ИСТОЧНИК KP.RU