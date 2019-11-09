Администрация Владимирской области передумала объединять департаменты строительства и ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-09T13:53:26+03:00

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О решении Губернатора сообщила его пресс-секретарь Ольга Петрова в своем телеграм-канале. Глава Владимирской области прислушался к аргументам представителям Союза строителей, которые обратились к нему с просьбой не проводить слияние двух структур, и отменил решение об объединении двух департаментов - строительства и ЖКХ.

«Как подчеркнул губернатор, в своей работе он всегда учитывал и будет учитывать аргументированную (!) позицию общественности». - подчеркнула Ольга Петрова.

ИСТОЧНИК KP.RU