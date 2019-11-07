Во Владимирском госуниверситете обсудят популяризацию русского языка и адаптацию иностранцев

СЕГОДНЯ 17:10 2019-11-07T17:10:13+03:00

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8 ноября во Владимирском государственном университете состоится межрегиональный форум по популяризации русского языка и социокультурной адаптации иностранных студентов «Думай и говори». Участниками станут представители Минпросвещения России и Ресурсного молодежного центра Росмолодежи, вузов и колледжей. Форум объединит представителей 12 субъектов Федерации и 42 стран.

В программе форума запланированы пленарное заседание, работа дискуссионных и интерактивных площадок, мастер-классы. На мероприятии расскажут о деятельности Минпросвещения России в сфере популяризации русского языка и образования на русском языке за рубежом, о развитии экспортного потенциала и системе адаптации иностранных обучающихся во Владимирском госуниверситете и добровольческих движениях.

Проект «Думай и говори» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Место проведения: первый корпус ВлГУ (г. Владимир, ул. Горького, д. 87). Начало в 10.00 в ауд. 335-1 (третий этаж).

ИСТОЧНИК KP.RU