2019-11-07T17:10:13+03:00
Общество

Во Владимирском госуниверситете обсудят популяризацию русского языка и адаптацию иностранцев

В программе форума запланированы пленарное заседание, работа дискуссионных и интерактивных площадок, мастер-классы
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

8 ноября во Владимирском государственном университете состоится межрегиональный форум по популяризации русского языка и социокультурной адаптации иностранных студентов «Думай и говори». Участниками станут представители Минпросвещения России и Ресурсного молодежного центра Росмолодежи, вузов и колледжей. Форум объединит представителей 12 субъектов Федерации и 42 стран.

В программе форума запланированы пленарное заседание, работа дискуссионных и интерактивных площадок, мастер-классы. На мероприятии расскажут о деятельности Минпросвещения России в сфере популяризации русского языка и образования на русском языке за рубежом, о развитии экспортного потенциала и системе адаптации иностранных обучающихся во Владимирском госуниверситете и добровольческих движениях.

Проект «Думай и говори» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Место проведения: первый корпус ВлГУ (г. Владимир, ул. Горького, д. 87). Начало в 10.00 в ауд. 335-1 (третий этаж).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петушинской ЦРБ завершен ремонт инфекционного отделения
Ковровчанин украл одиннадцать шоколадок
Сотрудники «Ростелекома» названы лучшими специалистами в Евразии по созданию оптической инфраструктуры связи
Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла до 7,6 млрд рублей
ВТБ Лизинг повышен национальный кредитный рейтинг
ВТБ и ВЭБ.РФ профинансируют строительство перегрузочного комплекса в порту Ванино
На должность сити-менеджера Суздаля претендуют три человека
Почему показания счетчика надо снимать с 23-го по 25-е число?
Экс-гендиректору «Армагус» из Гусь-Хрустального вынесли приговор
Оркестр владимирского ансамбля «Русь» одержал победу в Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах
В Гусь-Хрустальном районе появилась модельная библиотека
За неоднократную езду в нетрезвом виде жителям Собинского района может грозить реальный срок
Суздаль вошел в десятку самых новогодних городов России
Ковровские спасатели помогли родителям попасть в квартиры к запертым детям
Кольчугинец убил приятеля, несколько часов возил его по городу, а потом сжег его в лесу
В Кольчугино, Петушках и Радужном установили новые тарифы на проезд в автобусах
57-летний владимирец схватил девочку на улице, привел в квартиру и хотел совершить развратные действия
В Кольчугино 18-летний именинник пырнул ножом своего гостя
Во Владимире осудят вымогателей, которые угрожали бизнес-партнерам и требовали с них несуществующий долг