2019-11-07T16:56:40+03:00
Общество

Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

ВТБ подвел итоги первого года действия бонусной опции «Заемщик», которая позволяет держателям «Мультикарты» снижать ставки по кредитам при совершении ежедневных покупок. На сегодняшний день уже более 300 тысяч клиентов банка улучшили условия обслуживания своих кредитов наличными, ипотеки или кредитных карт.

За год действия акции более 220 тысяч клиентов снизили ставку по кредиту наличными, около 104 тысяч клиентов – по ипотеке и более двух тысяч – по кредитным картам.

ВТБ запустил опцию «Заемщик» в дополнение к «Мультикарте» осенью 2018 года. Совершая привычные ежедневные покупки, клиент может снизить ставку на 3 п.п. по кредиту наличными или на 0,6 п.п. по ипотеке и до 10 п.п. - по кредитной карте.

«Флагманский проект ВТБ «Мультикарта» предоставляет на выбор клиента несколько бонусных опций, которые можно менять ежемесячно в зависимости от своих потребностей. «Заемщик» - сейчас одна из самых популярных. Для новых клиентов в месяц оформления «Мультикарты» мы предоставляем максимальный процент дисконта независимо от суммы совершенных покупок. Если у клиента несколько кредитов, то ставка снижается по тому из них, где задолженность больше», - прокомментировал Сергей Миловский, вице-президент, начальник управления розничных транзакционных продуктов ВТБ.

Опция доступна для всех владельцев «Мультикарты» в виде дисконта к ставке в зависимости от суммы совершаемых покупок. Чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка по его основному займу. Предложение касается как действующих, так и планируемых кредитов.

Подключить опцию «Заемщик» можно в интернет и мобильном банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в любом отделении банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петушинской ЦРБ завершен ремонт инфекционного отделения
Ковровчанин украл одиннадцать шоколадок
Во Владимирском госуниверситете обсудят популяризацию русского языка и адаптацию иностранцев
Сотрудники «Ростелекома» названы лучшими специалистами в Евразии по созданию оптической инфраструктуры связи
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла до 7,6 млрд рублей
ВТБ Лизинг повышен национальный кредитный рейтинг
ВТБ и ВЭБ.РФ профинансируют строительство перегрузочного комплекса в порту Ванино
На должность сити-менеджера Суздаля претендуют три человека
Почему показания счетчика надо снимать с 23-го по 25-е число?
Экс-гендиректору «Армагус» из Гусь-Хрустального вынесли приговор
Оркестр владимирского ансамбля «Русь» одержал победу в Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах
В Гусь-Хрустальном районе появилась модельная библиотека
За неоднократную езду в нетрезвом виде жителям Собинского района может грозить реальный срок
Суздаль вошел в десятку самых новогодних городов России
Ковровские спасатели помогли родителям попасть в квартиры к запертым детям
Кольчугинец убил приятеля, несколько часов возил его по городу, а потом сжег его в лесу
В Кольчугино, Петушках и Радужном установили новые тарифы на проезд в автобусах
57-летний владимирец схватил девочку на улице, привел в квартиру и хотел совершить развратные действия
В Кольчугино 18-летний именинник пырнул ножом своего гостя
Во Владимире осудят вымогателей, которые угрожали бизнес-партнерам и требовали с них несуществующий долг