2019-11-07T16:54:51+03:00
Общество

Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла до 7,6 млрд рублей

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Группа компаний ВТБ Лизинг по итогам работы за девять месяцев 2019 года показала рост всех ключевых финансовых показателей деятельности. Согласно консолидированной отчетности, чистая прибыль группы за январь-сентябрь составила 7,6 млрд рублей, что на 68% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выручка компании за девять месяцев увеличилась на 20%, до 44 млрд рублей. Лизинговый портфель по МСФО вырос на 17%, до 392 млрд рублей. Стоимость имущества по заключённым сделкам лизинга за 9 месяцев составила 93,8 млрд рублей без НДС. Число клиентов увеличилось на 7%, до 27 тысяч.

Ключевыми драйверами развития бизнеса компании в указанный период стали легковой и грузовой автотранспорт (40% нового бизнеса), железнодорожный транспорт (43%), а также спецтехника (12%). Основная часть нового бизнеса пришлась на Москву (48%), Центральный федеральный округ (12%), Санкт-Петербург (9%), Сибирский (8%) и Приволжский (8%) федеральные округа.

«Группа компаний ВТБ Лизинг сегодня активно работает над совершенствованием продуктовой линейки и оптимизацией процессов для удобства наших клиентов. Как результат - со стороны рынка мы видим рост интереса к продуктам, увеличение объемов продаж. Сделать лизинг удобным инструментом для финансирования развития российского бизнеса – наша стратегическая задача. Другим важным приоритетом для нас является повышение эффективности бизнеса группы, что также отражается на наших показателях. Рассчитываем, что по итогам года чистая прибыль группы ВТБ Лизинг превысит 10 млрд руб.», - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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