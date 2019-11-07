Экс-гендиректору «Армагус» из Гусь-Хрустального вынесли приговор

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-07T15:29:14+03:00

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С декабря 2005 по апрель 2012 года мужчина возглавлял предприятие, занимавшееся проектированием, производством и поставкой трубопроводной арматуры. Нарушая закон, руководитель АО «Армагус» вел фиктивную документацию с хозяйствующими субъектами, с которыми фактически не работал. В налоговые декларации он включал искаженные сведения по налогу на добавленную стоимость, необоснованно заявляя о праве на вычеты и получая их. По оценкам экспертов, общая сумма ущерба, причиненного государству, с учетом недоимки, штрафа и пени, за период 2011-2012 годов составила более 46 миллионов рублей. Бывший директор предприятия свою вину не признал, но новое руководство в ходе следствия добровольно перечислило в бюджет более 46 миллионов рублей. Приговором Гусь-Хрустального городского суда за совершенное налоговое преступление бывшему директору акционерного общества назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Но платить деньги ему не придется: поскольку ущерб возместили, то его освободили от наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU