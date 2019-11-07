2019-11-07T14:09:32+03:00
Общество

Оркестр владимирского ансамбля «Русь» одержал победу в Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах

Конкурс проходил в Екатеринбурге
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото с официального сайта департамента культурыфото с официального сайта департамента культуры
Изменить размер текста:

Оркестровая группа вокально-хореографического ансамбля «РУСЬ» им.М.Фирсова заняла 1-е место в Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах «Евразия-III», который проходил в конце октября в Екатеринбурге. Коллектив Владимирской областной филармонии выступал в номинации «инструментальные ансамбли».

В числе участников конкурса «Евразия–III» были представители Свердловской, Архангельской, Саратовской, Тверской, Нижегородской областей и других регионов. Выступления конкурсантов оценивали видные деятели искусств России и зарубежных стран.

Оркестр русских народных инструментов ансамбля «Русь» – это музыканты высокого исполнительского уровня, мастерски владеющие 3-4 музыкальными народными инструментами. Среди них есть уникальные: владимирские рожки, окарины, жалейки, свирели, волынка, гудок, колесная лира. А также традиционные инструменты: балалайка, домра, гармонь, баян.

Исполнительский диапазон коллектива необычайно широк: от традиционных пьес, до «Шутки» Баха и джазовых интерпретаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почему показания счетчика надо снимать с 23-го по 25-е число?
Экс-гендиректору «Армагус» из Гусь-Хрустального вынесли приговор
В Гусь-Хрустальном районе появилась модельная библиотека
За неоднократную езду в нетрезвом виде жителям Собинского района может грозить реальный срок
Суздаль вошел в десятку самых новогодних городов России
Ковровские спасатели помогли родителям попасть в квартиры к запертым детям
Кольчугинец убил приятеля, несколько часов возил его по городу, а потом сжег его в лесу
В Кольчугино, Петушках и Радужном установили новые тарифы на проезд в автобусах
57-летний владимирец схватил девочку на улице, привел в квартиру и хотел совершить развратные действия
В Кольчугино 18-летний именинник пырнул ножом своего гостя
Во Владимире осудят вымогателей, которые угрожали бизнес-партнерам и требовали с них несуществующий долг