Оркестр владимирского ансамбля «Русь» одержал победу в Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах

СЕГОДНЯ 14:09 2019-11-07T14:09:32+03:00

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Оркестровая группа вокально-хореографического ансамбля «РУСЬ» им.М.Фирсова заняла 1-е место в Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах «Евразия-III», который проходил в конце октября в Екатеринбурге. Коллектив Владимирской областной филармонии выступал в номинации «инструментальные ансамбли».

В числе участников конкурса «Евразия–III» были представители Свердловской, Архангельской, Саратовской, Тверской, Нижегородской областей и других регионов. Выступления конкурсантов оценивали видные деятели искусств России и зарубежных стран.

Оркестр русских народных инструментов ансамбля «Русь» – это музыканты высокого исполнительского уровня, мастерски владеющие 3-4 музыкальными народными инструментами. Среди них есть уникальные: владимирские рожки, окарины, жалейки, свирели, волынка, гудок, колесная лира. А также традиционные инструменты: балалайка, домра, гармонь, баян.

Исполнительский диапазон коллектива необычайно широк: от традиционных пьес, до «Шутки» Баха и джазовых интерпретаций.

ИСТОЧНИК KP.RU