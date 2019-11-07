За неоднократную езду в нетрезвом виде жителям Собинского района может грозить реальный срок

СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-07T13:54:53+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции в сентябре этого года остановили автомобиль «Рено Логан», за рулем которого сидел нетрезвый житель Собинки. В октябре, уже в Лакинске, инспекторы ДПС остановили пьяного водителя, который ехал на мопеде. В обоих случаях концентрация спирта в выдыхаемом воздухе во много раз превышала норму, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. В ходе проверки было установлено, что ранее оба жителя Собинского района уже привлекались к ответственности за езду в нетрезвом виде. Им может грозить реальный срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU