Суздаль вошел в десятку самых новогодних городов России
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города России для встречи Нового года. Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) жилья для отдыха туристами на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года.
В первую десятку популярных городов для новогодних путешествий вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск, Суздаль, Ярославль, Великий Устюг, Екатеринбург, Тверь и Калининград.В список городов не вошли курортные города Крыма и Краснодарского края.
Туристы бронируют поездки на новогодних каникулах на 2 - 5 ночей и потратят на аренду жилья в российских городах от 1,6 до 16,3 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего новогодний отдых обойдется в Калининграде (в среднем 1,6 тысячи рублей), дороже всего — в Петрозаводске (в среднем 16,3 тысячи рублей). Три дня в Суздале обойдутся в 12300 рублей.
Дольше всего, на 5 дней, туристы планируют отдохнуть на новогодние праздники в Санкт-Петербурге и Карелии.
ИСТОЧНИК KP.RU