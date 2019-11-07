2019-11-07T13:48:06+03:00
Общество

Суздаль вошел в десятку самых новогодних городов России

За трехдневное путешествие придется выложить 12300 рублей
Алексей СУХОВ
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города России для встречи Нового года. Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) жилья для отдыха туристами на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

В первую десятку популярных городов для новогодних путешествий вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск, Суздаль, Ярославль, Великий Устюг, Екатеринбург, Тверь и Калининград.В список городов не вошли курортные города Крыма и Краснодарского края.

Туристы бронируют поездки на новогодних каникулах на 2 - 5 ночей и потратят на аренду жилья в российских городах от 1,6 до 16,3 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего новогодний отдых обойдется в Калининграде (в среднем 1,6 тысячи рублей), дороже всего — в Петрозаводске (в среднем 16,3 тысячи рублей). Три дня в Суздале обойдутся в 12300 рублей.

Дольше всего, на 5 дней, туристы планируют отдохнуть на новогодние праздники в Санкт-Петербурге и Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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