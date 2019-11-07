Ковровские спасатели помогли родителям попасть в квартиры к запертым детям

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-07T13:07:22+03:00

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После работы попасть в свою квартиру не смогли жители многоэтажки на улице Федорова, у которых дома оставалась десятилетняя дочка. В 17:39 они позвонили спасателям и попросили о помощи: на стук и звонки девочка не отвечала уже полтора часа, а дверь изнутри была заперта на щеколду. Первую дверь решили открывать бензорезом, но после серии ударов молотком, чтобы выпрямить край двери, который погнули родители ребёнка, пытаясь попасть домой, внутренняя щеколда открылась. Вторую дверь пришлось выбивать ногами. А в коридоре спасателей встретила испуганная девочка – она заснула и не слышала родителей, пытавшихся дозвониться до нее. А почти в восемь вечера спасателей вызвали на улицу Маяковского. Горожанка потеряла ключи от квартиры, а внутри дома остался ребенок - инвалид, которому срочно требовалось лекарство. Попасть в квартиру спасатели решили через балкон, забрались туда по трехколенной лестнице и открыли маме дверь. К счастью, с ребенком все было в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU