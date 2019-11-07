2019-11-07T12:52:16+03:00
Общество

Кольчугинец убил приятеля, несколько часов возил его по городу, а потом сжег его в лесу

Он мешал ему вести машину
Артём Черепанов
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Кольчугинский городской суд приговорил 34-летнего местного жителя к 9 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве приятеля и краже его телефона. Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что тело убитого мужчина сжег в лесу.

Утром 2 ноября прошлого года мужчина с приятелем ехали на машине "ВАЗ-21074". По дороге между ними произошел конфликт. Как объяснил осужденный, знакомый якобы мешал ему вести машину, хватаясь за руль. Разозлившись, он ударил его локтем в шею. Приятель притих.

Решив, что знакомый успокоился и крепко уснул, водитель еще несколько часов возил его по городу. Вечером, поняв, что приятель не подает признаков жизни, повез труп в лес, облил его бензином и сжег. Попутно, осужденный прихватил телефон погибшего.

Экспертиза долго устанавливала личность погибшего, реконструировала его внешность. Выяснилось, что смерть 45-летнего мужчины наступила в результате асфиксии, наступившей от удара в область шеи. Подозреваемого в убийстве задержали в марте 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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