57-летний владимирец схватил девочку на улице, привел в квартиру и хотел совершить развратные действия
Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 57-летнего местного жителя. Его обвиняют за иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней.
По данным Следственного комитета по Владимирской области, 5 ноября 2019 года нетрезвый мужчина на улице догнал девочку, схватил испуганного ребенка и насильно привел к себе в квартиру, где начал совершать противоправные развратные действия. В квартире зазвонил домофон, мужчина отвлекся, а малолетняя воспользовалась ситуацией и убежала.
В тот же день совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России мужчина был задержан. Следователь СК просит суд арестовать мужчину.
Психологическое состояние пострадавшей 9-летней девочки находится под контролем.
ИСТОЧНИК KP.RU