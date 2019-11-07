2019-11-07T12:03:12+03:00
Происшествия

57-летний владимирец схватил девочку на улице, привел в квартиру и хотел совершить развратные действия

Но 9-летняя школьница сумела выбежать из квартиры
Валерия ПРОНИНА
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Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 57-летнего местного жителя. Его обвиняют за иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней.

По данным Следственного комитета по Владимирской области, 5 ноября 2019 года нетрезвый мужчина на улице догнал девочку, схватил испуганного ребенка и насильно привел к себе в квартиру, где начал совершать противоправные развратные действия. В квартире зазвонил домофон, мужчина отвлекся, а малолетняя воспользовалась ситуацией и убежала.

В тот же день совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России мужчина был задержан. Следователь СК просит суд арестовать мужчину.

Психологическое состояние пострадавшей 9-летней девочки находится под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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