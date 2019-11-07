В Кольчугино 18-летний именинник пырнул ножом своего гостя

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-07T11:48:56+03:00

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Следствием установлено, что 5 ноября 2019 года житель Кольчугино пригласил к себе друзей, чтобы отметить совершеннолетие. Ближе к ночи именинник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, припомнил своему гостю долг в 500 рублей и потребовал немедленно его вернуть. Словесная перепалка закончилась дракой. Именинник ударил ножом своего 17-летнего друга в область селезенки. Потерпевший смог добраться до дома, и оттуда его госпитализировали в больницу. Молодого человека прооперировали. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Следователь СК России намерен ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU