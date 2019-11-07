2019-11-07T11:04:18+03:00
Происшествия

Во Владимире осудят вымогателей, которые угрожали бизнес-партнерам и требовали с них несуществующий долг

В ходе следствия соучастники не признали вину
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении троих предпринимателей города Владимира, один из которых - депутат сельского поселения Судогодского района. Им предъявлено обвинение за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с применением насилия и под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевших и их близких.

По данным Следственного комитета по Владимирской области, в мае 2018 года инициатор вымогательства решил "разобраться" с двумя мужчинами, которые якобы нарушили его право на интеллектуальную собственность и завладели франшизой по открытию сети круглосуточных магазинов, где торговали алкоголем.

Инициатор вместе с двумя товарищами пригласил этих бизнесменов в городское кафе. Во время общения предприниматель уверял: франшиза на круглосуточную продажу алкоголя принадлежит ему, именно он является разработчиком проекта, маркетинговых материалов. В общем, трое обвиняемых потребовали от бизнесменов 2 миллиона рублей за причиненный ущерб. У потерпевших отобрали мобильные телефоны, а разбирательство соучастники преступления сопровождали угрозами в отношении родственников бизнесменов, а также физической силой.

Потерпевшие пытались объяснить, что не нарушали ничьи права, но трое соучастников продолжали их бить и угрожать. Испугавшись за свою жизнь, а также жизнь родственников, потерпевшие согласились передать 300 тысяч рублей.

До 9 июня 2018 года вымогатели, ссылаясь на свои криминальные связи, меняли требования по выплате несуществующего долга и продолжили давить на 29-летний бизнес-партнеров. В ходе следствия вымогатели не признали вину.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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