Почему показания счетчика надо снимать с 23-го по 25-е число?
Очень часто можно увидеть объявления, что передавать показания индивидуального счетчика электроэнергии нужно ежемесячно с 23-го по 25-е число. Дело в том, что это выгодно для потребителей, так как в этот период снимают показания общедомовых приборов учета. При одновременной передаче данных, расчет стоимости коммунальной услуги для вас будет более точным.
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Свои вопросы можно задать по номеру 8(4922)44-13-41.
ИСТОЧНИК KP.RU