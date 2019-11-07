Почему показания счетчика надо снимать с 23-го по 25-е число?

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-07T11:00:19+03:00

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Очень часто можно увидеть объявления, что передавать показания индивидуального счетчика электроэнергии нужно ежемесячно с 23-го по 25-е число. Дело в том, что это выгодно для потребителей, так как в этот период снимают показания общедомовых приборов учета. При одновременной передаче данных, расчет стоимости коммунальной услуги для вас будет более точным.

Хотите узнать подробнее, звоните на радио "Комсомольская правда-Владимир". 7 ноября в 11.00 на ваши вопросы в прямом эфире ответит Денис Георгиевич Никулин, директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала компании "ЭнергосбыТ Плюс".

Свои вопросы можно задать по номеру 8(4922)44-13-41.

ИСТОЧНИК KP.RU