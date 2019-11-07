2019-11-07T10:27:02+03:00
Происшествия

Муромляне украли полтонны гаек, болтов и подкладок с железнодорожных путей

Сумма причиненного ущерба 45 тысяч рублей
Елена Масленникова
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31 июля оперативники задержали троих муромлян, которые везли на автомобиле полтонны металлических изделий. При осмотре транспортного средства было обнаружено около 200 металлических болтов, гаек и подкладок общей массой в полтонны. Правоохранители установили, что металлические изделия злоумышленники похитили на железнодорожных путях и хотели сдать в металлолом. Сумма причиненного ущерба составила около 45 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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