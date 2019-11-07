2019-11-07T10:22:45+03:00
Общество

Владимирский облсуд отменил приговор экс-директору "Автоприбора" Алексею Мельникову

Сам бизнесмен остался под стражей
Артём Черепанов
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6 ноября Владимирский областной суд принял решение отменить приговор бывшему директору "Автоприбора" Алексею Мельникову. Дело направили во Фрунзенский районный суд на доследование, а сам бизнесмен остался под стражей еще на три месяца, сообщает прокуратура Владимирской области.

Алексей Мельников был признан виновным по двум уголовных эпизодам (мошенничество и растрата) и получил наказание в виде лишения свободы сроком 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима. Также Алексею Мельникову назначили штраф в размере 700 тысяч рублей.

Отметим, что еще под двум криминальным эпизодам (преднамеренное банкротство предприятия и злоупотребление служебными полномочиями) Мельников был оправдан.

Первое заседание Фрунзенского суда состоится 5 февраля.

Отметим, что отмена приговора в областном суде - нечастая практика во владимирской судебной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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