Владимирский облсуд отменил приговор экс-директору "Автоприбора" Алексею Мельникову
6 ноября Владимирский областной суд принял решение отменить приговор бывшему директору "Автоприбора" Алексею Мельникову. Дело направили во Фрунзенский районный суд на доследование, а сам бизнесмен остался под стражей еще на три месяца, сообщает прокуратура Владимирской области.
Алексей Мельников был признан виновным по двум уголовных эпизодам (мошенничество и растрата) и получил наказание в виде лишения свободы сроком 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима. Также Алексею Мельникову назначили штраф в размере 700 тысяч рублей.
Отметим, что еще под двум криминальным эпизодам (преднамеренное банкротство предприятия и злоупотребление служебными полномочиями) Мельников был оправдан.
Первое заседание Фрунзенского суда состоится 5 февраля.
Отметим, что отмена приговора в областном суде - нечастая практика во владимирской судебной системе.
ИСТОЧНИК KP.RU