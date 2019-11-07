Во Владимире эпидемия простуды бушует среди взрослых

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-07T10:21:29+03:00

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По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской облатси, за последнюю неделю к врачам с признаками ОРВИ обратилось 2 725, среди них 1 431 детей. Эпидемии среди детей нет, а вот взрослые активно болеют – эпидпорог среди них превышен на 27,8%. В области эпидемии тоже нет: за неделю за медицинской помощью обратилось чуть больше восьми тысяч человек, почти пять тысяч – дети. Кроме областного центра, больше всего болеют в Вязниковском и Муромском районах. Но гриппом в регионе пока не заболел никто, на прошлой неделе выделены аденовирусы, бокавирусы и вирусы парагриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU