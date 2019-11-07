Во Владимире загорелся городской автобус №14

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-07T09:43:11+03:00

Пассажиров на момент пожара в салоне не было

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В 08:15 7 ноября пожарным сообщили о возгорании автобуса №14, который стоял на конечной остановке «Рынок Флора». На момент пожара в автобусе пассажиров не было.

На место оперативно выехали сотрудники МЧС, уже в 8:30 они локализовали пламя на площади 20 квадратных метров, а в 8:40 - ликвидировали открытое горение.

- В результате пожара автобус выгорел полностью. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

На месте работали 7 пожарных и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU