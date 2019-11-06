2019-11-06T20:29:12+03:00
Общество

В горевшей недавно покровской колонии не работает пожарная сигнализация

Прокуратура проверила исправительное учреждение
Елена Масленникова
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Представители надзорного ведомства осмотрели складское помещение, в котором возник пожар в ночь на 31 октября, и нарушений правил пожарной безопасности не обнаружили. В настоящий момент для определения причины возгорания назначена экспертиза. Зато в жилых комнатах отряда №5, в прачечной и коридоре дежурной смены административного здания, сигнализация и система оповещения не сработала. А в цехах производственных зон №1 и №2 она вообще отсутствует. В отношении юридического лица прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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