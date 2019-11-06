10 тысяч жителей Владимирской области пришла на "Ночь искусств"

СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-06T17:42:15+03:00

Основные события «Ночи» были приурочены ко Дню народного единства и Году театра в России

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Владимирская область поучаствовала во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая в этом году прошла под девизом «Искусство объединяет». В рамках акции прошло более 100 мероприятий на площадках музеев, выставочных залов, библиотек, культурно-досуговых учреждений, а также на открытых пространствах.

Основные события «Ночи» были приурочены ко Дню народного единства и Году театра в России. Спектакли, интерактивные занятия, квесты, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы, выставки, концертные программы посетило около 10 тысяч жителей Владимирской области.

Также была прямая трансляция спектакля Владимирского театра драмы «Исповедь тенора» через соцсети и портал «Культура РФ», которую увидели около 7,5 тысяч человек. А онлайн-трансляцию музыкальной и просветительской программы в областной научной библиотеке просмотрели более 40 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU