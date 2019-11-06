2019-11-06T17:08:11+03:00
Общество

Во Владимирской области потребительская корзина стала дешевле

В регионе снизились цены на овощи и мясо
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Осенью в регионе снизились цены на ряд продуктов, которые имеют наибольший удельный вес в потребительской корзине. Традиционно дешевле стал картофель – на 21,5 процента, белокочанная капуста – на 55,7 процента, репчатый лук – на 31,7 процента, морковь – на 24,2 процента, свеклу – на 14,8 процента, огурцы – на 34,3 процента, помидоры – на 46 процентов. Доступнее стали яблоки, подешевевшие на 0,9 процента, виноград – на 23 процента и бананы – на 11,3 процента. Чуть дешевле стало молоко и кисломолочные продукты, говядина – на 1,1 процента, свинина – на 1,4 процента, яйца – на 4,3 процента и сахарный песок – на 17,6 процента. А вот на мясо кур, рыбу, хлеб пшеничный и ржаной, отдельные виды круп цена, наоборот, выросли. Больше всего подорожала баранина – на 5,1 процента и сливочное масло - на 3,5 процента. В целом на душу населения стоимость продуктов в потребительской корзине снизилось на 260 рублей или 5,1 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В горевшей недавно покровской колонии не работает пожарная сигнализация
10 тысяч жителей Владимирской области пришла на "Ночь искусств"
Многодетной семьи из Суздальского района выделили 3 миллиона на восстановление дома
В Гусь-Хрустальном спасатели пришли на помощь запертой в квартире трехлетней девочке
300 тысяч владимирцев сделали прививку от гриппа
Инспекцию по охране объектов культурного наследия Владимирской области возглавил московский чиновник
Семья из Оргтруда задохнулась за несколько дней до обнаружения их тел
Жительница Мурома судится с рабочими из-за забора
Во Владимирской области ищут кандидатов на должность директора департамента промышленности
Трое жителей Владимирской области фиктивно прописывали у себя иностранцев
Диспетчер такси в Киржаче подделала документ
В 33 регионе до конца года планируют построить 20 ФАПов и 1 амбулаторию
Муромлянин ограбил гараж, поникнув в него через большую дыру в крыше
8 ноября в Центре классической музыки пройдет "Хоровой дайджест"