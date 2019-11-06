Во Владимирской области потребительская корзина стала дешевле

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-06T17:08:11+03:00

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Осенью в регионе снизились цены на ряд продуктов, которые имеют наибольший удельный вес в потребительской корзине. Традиционно дешевле стал картофель – на 21,5 процента, белокочанная капуста – на 55,7 процента, репчатый лук – на 31,7 процента, морковь – на 24,2 процента, свеклу – на 14,8 процента, огурцы – на 34,3 процента, помидоры – на 46 процентов. Доступнее стали яблоки, подешевевшие на 0,9 процента, виноград – на 23 процента и бананы – на 11,3 процента. Чуть дешевле стало молоко и кисломолочные продукты, говядина – на 1,1 процента, свинина – на 1,4 процента, яйца – на 4,3 процента и сахарный песок – на 17,6 процента. А вот на мясо кур, рыбу, хлеб пшеничный и ржаной, отдельные виды круп цена, наоборот, выросли. Больше всего подорожала баранина – на 5,1 процента и сливочное масло - на 3,5 процента. В целом на душу населения стоимость продуктов в потребительской корзине снизилось на 260 рублей или 5,1 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU