Многодетной семьи из Суздальского района выделили 3 миллиона на восстановление дома

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-06T16:06:28+03:00

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Из бюджета Владимирской области выделили 3 миллиона 569 тысяч на восстановление жилья многодетной семьи Шевчик. Напомним, 8 октября в селе Семеновское-Красное Суздальского района случился пожар - двухэтажный дом, где проживали Владимир и Лилия Шевчик, их 16 детей и два внука, сгорел на площади 150 квадратных метров.

Расчет размера дотации производился исходя из стоимости 1 кв. м общей площади жилья в размере 34970 рублей и нормы предоставления площади жилого помещения 18 кв.м на человека.

Департамент финансов и администрация Суздальского района заключили соглашение, которое предусматривает строгую отчетность об использовании денег по назначению.

ИСТОЧНИК KP.RU