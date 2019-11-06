В Гусь-Хрустальном спасатели пришли на помощь запертой в квартире трехлетней девочке

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-06T15:23:50+03:00

Ее мама вышла в магазин, а девочка заперлась на внутренний замок и больше не сумела открыть дверь

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Сообщение о том, что маленькая девочка осталась одна в квартире, поступило спасателям 5 октября в 19.00. Звонили соседи, так как у мамы девочки не было телефона. Она ходила в соседний магазин, а девочка закрылась на внутренний замок, который нельзя открыть ключами снаружи.

Сотрудник МЧС с помощью трехколенной лестницы поднялся на балкон второго этажа. Балконная дверь была открыта, а из комнаты доносился плач. Увидев пожарного, девочка перестала плакать. Спасатель повернул замок и впустил в квартиру маму.

ИСТОЧНИК KP.RU