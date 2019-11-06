300 тысяч владимирцев сделали прививку от гриппа
На начало ноября более 300 тысяч жителей Владимирской области вакцинировались от гриппа, более 61 тысячи из них – это дети. В нашем регионе вакцинация проводится современными отечественными вакцинами «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс», которые имеют высокий уровень безопасности и минимум противопоказаний. Защитный эффект после прививки наступает через две-три недели после прививки и сохраняется в течение года. Прививочная кампания продлится до начала эпидемии и еще можно успеть сделать бесплатную прививку. Для этого нужно обратиться в поликлинике по месту жительства. Детей вакцинируют в детских садах и школах с согласия родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU