Семья из Оргтруда задохнулась за несколько дней до обнаружения их тел

СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-06T14:51:25+03:00

Семья из Оргтруда задохнулась от угарного газа за несколько дней до обнаружения их тел

Изменить размер текста: A A

Владимирский СледКом возбудил уголовное дело по факту смерти троих жителей микрорайона Оргтруд, которые были обнаружены 31 октября 2019 года в своей квартире.

По данным следствия, в квартире жилого дома по улице Молодежной микрорайона Оргтруд проживали 80-летняя пенсионерка и ее сын с сожительницей. 31 октября родственники, обеспокоенные длительным молчанием своих родных, попав в квартиру, обнаружили их мертвыми. Там сильно пахло газом, а окна были закрыты наглухо.

Во время осмотра квартиры следователем и криминалистом СК России было установлено, что на кухне работала газовая колонка. Она полностью выгорела. По предварительной оценке экспертов, смерть троих домочадцев могла наступить от отравления угарным газом за несколько дней до их обнаружения. На момент трагедии, пенсионерка принимала ванну, а ее сын с гражданской женой отдыхали в комнате. В рамках уголовного дела следствию предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц ТСН, которые осуществляли организацию проверок технического состояния и исправности систем вентиляции, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в жилом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU