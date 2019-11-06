Жительница Мурома судится с рабочими из-за забора

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-06T14:11:31+03:00

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Муромлянка обратилась в компанию «Добрый день» и договорилась, что они ей поставят забор частично из профлиста, частично из сетки. Никаких документов они не подписывали, ограничившись устными договоренностями. При этом объем работ и строительные материалы были оговорены только ориентировочно, смета на подрядные работы не была составлена, срок начала и окончания работ также не были обозначены. Заплатив деньги за установку забора, женщина отправилась на место, посмотреть, как идут работы. И была неприятно удивлена: вопреки договоренностям, установленные профлисты отличались друг от друга по цвету, столбы установлены на разной высоте. Она отказалась от услуг фирмы, но, несмотря на это, рабочие поставили ей забор до конца. Жительница Мурома потребовала, чтобы забор убрали, а ей вернули деньги, но реакции не дождалась и отправилась в суд. Теперь разобраться в этом деле и защитить права потребителя предстоит Муромскому городскому суду.

ИСТОЧНИК KP.RU