Во Владимирской области ищут кандидатов на должность директора департамента промышленности

СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-06T13:58:44+03:00

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К возрасту кандидатов на должность директора департамента особых требований нет, но они должны иметь высшее образование (специалитет, магистратура), стаж государственной гражданской службы или стаж работы по специальности не менее четырех лет. Кроме того, они знать ряд законов, разбираться в структуре промышленности Владимирской области и особенностях производства, иметь Опыт успешной коммуникации с руководством основных промышленных предприятий региона и других областей, а также знать ,как повысить конкурентоспособность предприятия родного края на рынке. Все желающие стать директором департамента должны собрать пакет документов, подтверждающих их заслуги, и предоставить его в областную администрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU