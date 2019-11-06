Трое жителей Владимирской области фиктивно прописывали у себя иностранцев

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-06T13:27:21+03:00

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Летом текущего года 57-летний житель города Петушки уведомил отдел по вопросам миграции о приезде одного иностранца. Место его проживания он указал в своей квартире. Но жилье так и не предоставил.

41-летняя жительница поселка Вольгинский и 24-летний житель Собинского района таким же образом поставили на миграционный учет двоих иностранцев по месту своего жительства.

По данным УМВД, в отношении троих подозреваемых возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранцев.

По обвинению в аналогичном преступлении перед судом уже предстанет 59-летний житель Гороховецкого района, он поставил на миграционный учет двоих иностранных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU