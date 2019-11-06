Диспетчер такси в Киржаче подделала документ

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-06T11:22:28+03:00

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У уроженки Киржача, работавшей диспетчером в такси, зарплата зависела от количества заказов. В ночь на 7 марта. Желая заработать и опасаясь, что один из водителей не пройдет обязательное медицинское обследование и не выйдет на рейс, сама оформила ему путевой лист, поставила необходимые печати и расписалась за медсестру и механика, а потом отдала документы водителю. Но подлог вскрылся, Киржачский районный суд признал ее виновной в подделке официального документа. Ей назначили наказание –пять месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU