8 ноября в Центре классической музыки пройдет "Хоровой дайджест"

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-06T10:35:40+03:00

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8 ноября Владимирский камерный хор проведет "Хоровой дайджест". Слушатели смогут оценить немало ярких произведений.

Неожиданным сюрпризом окажется исполнение самого знаменитого детского произведения Иоганна Себастьяна Баха – сюиты "Шутка", для флейты и струнных. Не менее поразительно прозвучит произведение Фалика "Бесы". Также в программе русские народные песни – "Вьюн над водой", "Жена мужа била" и "Вдоль по Питерской" прозвучат a capella. Нотку романтики в вечер привнесет музыка из кинофильмов.

И в заключении программы прозвучит спиричуэл "Ride on king Jesus" - жанр общинного религиозного пения, духовный хоровой гимн. Негритянский спиричуэл — уникальное, самобытное явление афро-американской музыкальной культуры, возникшее на основе синтеза англо-кельтских и африканских традиций. Проникнутый настроениями трагического одиночества, лирической глубиной и поэтичностью.

Начало в 18.30. Купить билеты можно в кассе ЦКМ или на сайте vladimirkoncert.ru. Цена билета - 400 рублей, льготные - (дети, студенты, пенсионеры) - 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU