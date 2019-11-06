2019-11-06T10:35:40+03:00
Звезды

8 ноября в Центре классической музыки пройдет "Хоровой дайджест"

Владимирский камерный хор исполнит произведения, которые никого не оставят равнодушными
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

8 ноября Владимирский камерный хор проведет "Хоровой дайджест". Слушатели смогут оценить немало ярких произведений.

Неожиданным сюрпризом окажется исполнение самого знаменитого детского произведения Иоганна Себастьяна Баха – сюиты "Шутка", для флейты и струнных. Не менее поразительно прозвучит произведение Фалика "Бесы". Также в программе русские народные песни – "Вьюн над водой", "Жена мужа била" и "Вдоль по Питерской" прозвучат a capella. Нотку романтики в вечер привнесет музыка из кинофильмов.

И в заключении программы прозвучит спиричуэл "Ride on king Jesus" - жанр общинного религиозного пения, духовный хоровой гимн. Негритянский спиричуэл — уникальное, самобытное явление афро-американской музыкальной культуры, возникшее на основе синтеза англо-кельтских и африканских традиций. Проникнутый настроениями трагического одиночества, лирической глубиной и поэтичностью.

Начало в 18.30. Купить билеты можно в кассе ЦКМ или на сайте vladimirkoncert.ru. Цена билета - 400 рублей, льготные - (дети, студенты, пенсионеры) - 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многодетной семьи из Суздальского района выделили 3 миллиона на восстановление дома
В Гусь-Хрустальном спасатели пришли на помощь запертой в квартире трехлетней девочке
300 тысяч владимирцев сделали прививку от гриппа
Инспекцию по охране объектов культурного наследия Владимирской области возглавил московский чиновник
Семья из Оргтруда задохнулась за несколько дней до обнаружения их тел
Жительница Мурома судится с рабочими из-за забора
Во Владимирской области ищут кандидатов на должность директора департамента промышленности
Трое жителей Владимирской области фиктивно прописывали у себя иностранцев
Диспетчер такси в Киржаче подделала документ
В 33 регионе до конца года планируют построить 20 ФАПов и 1 амбулаторию
Муромлянин ограбил гараж, поникнув в него через большую дыру в крыше