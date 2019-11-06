В Судогодском районе в аварии погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-06T10:22:31+03:00

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ДТП произошло около 4 часов утра на 201 км федеральной трассы М-7 "Волга". По предварительной версии, 26-летний водитель из Чувашии двигался на автомобиле "Kia Optima". Молодой человек не справился с управлением, задел дорожный знак и перевернулся. Одного из его пассажиров выбросило из машины. 31-летний мужчина скончался до приезда скорой. Водителя иномарки и еще двоих его попутчиков с травмами госпитализировали, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU