В Судогодском районе в аварии погиб мужчина
Еще трое госпитализированы
В Судогодском районе в аварии погиб мужчинаФото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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ДТП произошло около 4 часов утра на 201 км федеральной трассы М-7 "Волга". По предварительной версии, 26-летний водитель из Чувашии двигался на автомобиле "Kia Optima". Молодой человек не справился с управлением, задел дорожный знак и перевернулся. Одного из его пассажиров выбросило из машины. 31-летний мужчина скончался до приезда скорой. Водителя иномарки и еще двоих его попутчиков с травмами госпитализировали, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU