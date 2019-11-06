«Ростелеком» поддержал студенческий турнир по баскетболу во Владимире

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-06T10:08:02+03:00

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«Ростелеком» выступил генеральным IT-партнером Чемпионата России среди студентов элитного дивизиона «Суперлига» Ассоциации Студенческого Баскетбола (АСБ). Турнир прошел 1-2 ноября 2019 года в спортивном комплексе Владимирского государственного университета. Провайдер предоставил выделенный проводной канал связи с пропускной способностью 100 Мбит/с для проведения онлайн-трансляции соревнований. Трансляция велась в «ВКонтакте» и на сайте турнира.

В турнире приняли участие баскетбольные команды из разных регионов России: в общей сложности около 400 человек. Организаторами стали Законодательное Собрание Владимирской области и Департамент по физической культуре и спорту администрации области.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Наше сотрудничество с региональной Федерацией баскетбола переросло в добрую дружбу. Для Владимирской области студенческий чемпионат – это одно из главных спортивных событий года, к которому, безусловно, приковано пристальное внимание спортивной общественности и зрителей. Спорткомплекс ВлГУ подключён к волоконно-оптической линии связи «Ростелекома», что позволило предоставлять телекоммуникационные услуги в высоком качестве и обеспечить болельщиков со всей страны онлайн доступом. Баскетбол – очень яркий и зрелищный вид спорта, в котором вместе со стандартными правилами ловко переплетаются элементы шоу, а значит внимание зрителей было приковано к состязаниям до самого конца».

«Ростелеком» предлагает как проводные, так и беспроводные технологии подключения услуг связи. Например, «Управляемый Wi-Fi» – это комплексное решение, позволяющее организовать выход в интернет с возможностью авторизации, показа рекламы, переадресации, ограничения длительности сессии и другое. При том что сервис требует авторизации пользователей согласно российским законам, сам процесс занимает меньше минуты. Регистрацию можно осуществить любым удобным способом: через SMS, по звонку на бесплатный номер 8-800-200-3000 или через учётную запись портала госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU