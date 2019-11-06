2019-11-06T10:06:41+03:00
Происшествия

Во владимирской малоэтажке горел подъезд

Отрабатываются 2 версии возникновения пожара
Елена Масленникова
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Во владимирской малоэтажке ночью горел подъездВо владимирской малоэтажке ночью горел подъездФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Возгорание произошло около полуночи 5 ноября. В подъезде дома №9 на проезде Чайковского загорелся сваленный хозяйственный инвентарь. Площадь пожара составила около 5 кв.метров. Пламя тушили 11 человек и 4 единицы техники. Никто не пострадал. На данный момент отрабатываются две версии: поджог и неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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