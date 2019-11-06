2019-11-06T09:42:33+03:00
Спорт

Спортсменка из Владимирской области отправится на международный турнир по жиму лежа

Соревнования пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе
Алексей СУХОВ
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Лакинская спортсменка Вера Муратова представит Владимирскую область на VI международном турнире по жиму лежа "Кубок чемпионов". Вера выступит в весовой категории "79 кг".

Турнир пройдет 7 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе. На соревнования приедут лучшие спортсмены из девяти стран мира: России, Венгрии, Египта, Казахстана, Нигерии, ОАЭ, Финляндии, Франции и Швеции. Представительница "Спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта" Вера Муратова участвовала в V юбилейном Международном инклюзивном турнире по жиму лежа "Кубок чемпионов", который проводился в сентябре 2018 года, и заняла второе место.

Международный пауэрлифтинговый турнир "Кубок чемпионов" уникален тем, что здесь наравне с чемпионами Европы и мира по жиму лежа соревнуются лучшие пауэрлифтеры-паралимпийцы. Проект появился в 2013 году. В 2018 году соревнованиям присвоили международный статус. Победителя традиционно определяют по формуле Уилкса, выявляющей соотношение между массой тела атлета и поднятым им весом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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