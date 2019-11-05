2019-11-05T19:09:47+03:00
Общество

Жительница Владимира через суд вернула деньги за купленную мебель

Она так и не дождалась доставки дивана
Ирина Мальцева
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Горожанка купила мягкую мебель, которую в соответствии с договором ей должны были привести через 35 дней. Однако в положенный срок товар не доставили, а в ответ на ее звонки продавец постоянно переносила сроки доставки. Тогда женщина написал претензию. Попросив вернуть ей кровные девяносто тысяч рублей, но ответа не получила. Добиться справедливости ей помогли в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, специалисты которого обратились в суд. По решению Ленинского районного суда жительнице областной столице должны вернуть не только деньги, потраченные на покупку мебели, но и неустойку – сорок тысяч рублей, штраф – 65 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда, которую оценили в тысячу рублей. Всего индивидуальному предпринимателю, торгующему мебелью, предстоит выплатить 196 с половиной тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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