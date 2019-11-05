2019-11-05T17:07:35+03:00
Общество

Владимирец случайно задавил знакомого, помогавшего ему чинить грузовик

Теперь владельцу машины предстоит выплатить полмиллиона рублей
Ирина Мальцева
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Трагедия произошла еще в конце июля 2017 года, когда два горожанина вместе чинили грузовик в гаражном кооперативе в Добром. Владелец автомобиля, не убедившись, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, запустил двигатель машины с включенной задней скоростью, в результате грузовик поехал назад и наехал на истца, который в это время находился под автомобилем. В результате мужчина выжил, но сильно пострадал. Владельца грузовика хоть и признали виновным в неосторожном причинение тяжкого вреда здоровью, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Пострадавший владимирец обратился в суд, прося компенсировать моральный вред, который оценил в миллион рублей. Мужчина объяснил, что не может жить полноценной жизнью, мучается от боли и пьет обезболивающие. Ответчик – владелец грузовика – считал, что его вины в случившемся нет, а в несчастном случае виноват сам пострадавший, не соблюдавшего технику безопасности и проводившего ремонтные работы без спецодежды, не в смотровой яме и без помощи подъемника. Кроме того, он просил суд учесть свое тяжелое материальное положение и то, что он вынужден ухаживать за пожилым отцом-инвалидом. Также он указал, что предлагал пострадавшему мужчине помощь и хотел его устроить в институт Склифосовского, но тот отказался. Фрунзенский районный суд посчитал, что компенсация пострадавшему от наезда грузовика положена, но в меньшем размере – всего полмиллиона рублей. Ответчик не согласился с принятым решением и подал апелляционную жалобу. 12 ноября дело будет направлено во Владимирский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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