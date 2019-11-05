2019-11-05T16:53:42+03:00
Спорт

Дзюдоисты Владимирской области завоевали 6 медалей на российских соревнованиях

На нашем счету четыре золота и две бронзы
Алексей СУХОВ
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предоставлено департаментом спорта.предоставлено департаментом спорта.
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Спортсмены Владимирской области выиграли четыре золотые и две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти маршала Советского Союза Дмитрия Устинова, которые прошли в Коврове 2 и 3 ноября.

Всего в турнире приняли участие более 130 спортсменов из 22 регионов страны. От Владимирской области в соревнованиях участвовали 16 спортсменов (5 женщин и 11 мужчин), представлявших Ковровскую школу олимпийского резерва дзюдо, владимирскую школу "Дзюдо-88", владимирский клуб "Орбита" и муромскую спортивную школу "Ока".

Первые места завоевали Дарья Николаева, Ксения Самарина, Виктория Габис и Дарья Сусликова в весовых категориях "Абсолютная весовая категория", "До 70 кг", "Свыше 78 кг" и "До 57 кг" соответственно. Кроме того, Николаева, Самарина и Габис по итогам турнира получили право на присвоение им звания "Мастер спорта России". Бронзовыми призёрами соревнований стали Дмитрий Шмаков и Данила Александров в весовых категориях "До 81 кг" и "До 100 кг" соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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