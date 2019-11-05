2019-11-05T16:30:20+03:00
Происшествия

Во Владимирской области на прошлой неделе погибли 9 участников ДТП

Всего за неделю зарегистрировано 49 аварий
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: УМВД по Владимирской области
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На дорогах Владимирской области за прошедшую неделю погибли 9 человек, а 66 получили ранения, в том числе 6 детей. Всего зарегистрировано 49 аварий. Большинство из них связаны с погодными условиями - ту неделю шел мокрый снег. По данным УМВД, было одно ДТП с участием нетрезвого водителя.

1 ноября в Александровском районе 56-летний водитель автомобиля «Вольво» при развороте столкнулся с «Ауди-А3» под управлением водителя 1982 года рождения. В результате ДТП водитель «Ауди» от полученных травм скончался в больнице, его 71 и 70-летние пассажиры от полученных травм скончались на месте.

А 3 ноября в Кольчугинском районе 35-летний водитель «Ниссана» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Шевроле-Лачетти» под управлением водителя 1974 года рождения. В результате ДТП водитель «Шевроле» скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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